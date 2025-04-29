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        Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi

        ADANA'da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:30
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        Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi
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        ADANA'da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu. Polis, asılsız olduğu belirlenen uyarıyı gönderen kooperatif çalışanı Kenan A.'yı (50) gözaltına aldı. İfadesinde, bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarıyı gönderdiğini söyleyen Kenan A. hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        İtimat Dolmuşçular Kooperatifi'nde çalışan tüm dolmuşların elektronik otomasyon sistemine dün sabah saatlerinde canlı bomba uyarısı gönderilerek şüphelinin eşkali tarif edildi. Tedirgin olan şoförler ve yolcular polise çok sayıda ihbarda bulundu. Vatandaşlar, bu ihbarı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla uyarının asılsız olduğunu belirledi. Uyarıyı gönderen kişinin, kooperatif çalışanı Kenan A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kenan A., bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarı mesajı gönderdiğini ancak mesajın tüm dolmuşlara gittiğini kaydetti. Hakkında, 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatılan Kenan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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