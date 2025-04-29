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        Uyuşturucudan tutuklandı; 'Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa' diye bağırdı

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan Hasan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:40
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        Uyuşturucudan tutuklandı; 'Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa' diye bağırdı
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan Hasan T., B.B. ve D.U., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diyerek bağırdı.

        İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Nisan günü gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda Hasan T., B.B. ve D.U., gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan T., B.B. ve D.U., uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı. Adliye çıkışı cezaevine gönderilmek üzere araca bindirilen şüphelilerden Hasan T., kendisini yakalayan polislere sitem ederek önce "Çok iyi başardın komserim" dedi, sonra da "Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa" diye bağırdı. Üç tutuklu cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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