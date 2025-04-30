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        Taksi sürücüsü, uyardığı korsan taksi sürücüsü ve yakınları tarafından darbedildi

        ADANA'da taksi sürücüsü Ferhat S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 01:39 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:45
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        Taksi sürücüsü, uyardığı korsan taksi sürücüsü ve yakınları tarafından darbedildi
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        ADANA'da taksi sürücüsü Ferhat S. (26), uyarmak istediği korsan taksi sürücüsü ve yakınları tarafından darbedildi. Olayı duyan kentteki taksi sürücüleri, meslektaşlarına destek vermek için Ferhat S.'nin ifade verdiği polis merkezi önünde toplandı.

        Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi sürücüsü Ferhat S., tespit ettiği korsan taksiyi arayarak, bulunduğu yere çağırdı. Gelen korsan taksi sürücüsü, kendisini uyaran Ferhat S.'ye iddiaya göre "Bin arabaya konuşalım" dedi. Arabaya binen Ferhat S. ve kimliği henüz tespit edilemeyen korsan taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobili, Yurt Mahallesi'nde bir apartman önünde durduran korsan taksi sürücüsü, telefonla haber verdiği yakınlarıyla Ferhat S.'ye saldırdı. Kalabalıkta kendisini polis olarak tanıtan şortlu bir kişinin tabanca kabzesiyle başına vurduğunu öne süren Ferhat S., Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

        Olayı öğrenen Adana Kamyonetçiler, Kamyoncular, Nakliyeciler ve Taksiciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan ile çok sayıda taksici, polis merkezi önünde toplanarak, meslektaşlarına destek verdi. Taksiciler adına açıklamada bulunan Oda Başkanı Tahir Alpaslan, tabanca kabzesiyle saldıran kişinin polis olduğuna inanmadığını belirtip, "Şoförler Odası Başkanı olarak taksicimin yanındayım. Polis teşkilatı bizim canımızdır. Bir tanesi silah çekip esnafımızı darbetmiş. Polis teşkilatımızla bu işin alakası yoktur. Şortlu bir adam çıkmış 'Ben polisim' demiş, darbetmiş" dedi. Alpaslan, ayrıca korsan taksi ile mücadelede yetkililerin kendilerine destek vermesini istedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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