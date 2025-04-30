Fuhuş şebekesi çökertildi; 72 milyon liralık mal varlığına tedbir konuldu, 12 kadın kurtarıldı

ADANA'da masaj salonu ve SPA merkezlerinde müşterilerine fuhuş yaptırdığı belirlenen 5'i kadın 10 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin 9 milyon lirası ile yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR ve 8 taşınmazına tedbir kararı uygulandı. 7 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 5'i kadın 10 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen masaj salonu, SPA merkezleri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Ekipler, adreslerde 64 bin lira, 600 dolar, 300 avro ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı değerlendirilen yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR, 8 taşınmaz ile içinde 9 milyon lira bulunan banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.