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        Fuhuş şebekesi çökertildi; 72 milyon liralık mal varlığına tedbir konuldu, 12 kadın kurtarıldı

        ADANA'da masaj salonu ve SPA merkezlerinde müşterilerine fuhuş yaptırdığı belirlenen 5'i kadın 10 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:20
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        Fuhuş şebekesi çökertildi; 72 milyon liralık mal varlığına tedbir konuldu, 12 kadın kurtarıldı
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        ADANA'da masaj salonu ve SPA merkezlerinde müşterilerine fuhuş yaptırdığı belirlenen 5'i kadın 10 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin 9 milyon lirası ile yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR ve 8 taşınmazına tedbir kararı uygulandı. 7 şüpheli tutuklanırken, fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan fuhuş şebekesini deşifre etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyesi 5'i kadın 10 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, belirlenen masaj salonu, SPA merkezleri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca fuhşa zorlandığı ileri sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Ekipler, adreslerde 64 bin lira, 600 dolar, 300 avro ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı değerlendirilen yaklaşık 63 milyon lira değerindeki 6 otomobil, 3 TIR, 8 taşınmaz ile içinde 9 milyon lira bulunan banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin, polise yakalanmamak için fuhuş pazarlığını internet tabanlı sohbet uygulamaları üzerinden yaptığı belirlendi. Ayrıca fuhuş için masaj salonu ve SPA merkezlerini kullandıkları da saptandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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