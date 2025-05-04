Adana'da cayrokopter, araziye sert iniş yaptı (2)

ADANAVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sarıçam ilçemiz Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.