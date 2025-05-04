Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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