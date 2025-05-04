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        Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

        ADANA'da 2 sokak köpeğinin peşinden koştuğu çocuğu çevredeki esnaf kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:55
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
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        ADANA'da 2 sokak köpeğinin peşinden koştuğu çocuğu çevredeki esnaf kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 1 Mayıs saat 17.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı. Korkup, kaçan çocuğu fark eden esnaf, tahta sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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