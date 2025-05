Adana Demirspor - Göztepe maçının ardından

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, kendi evinde Göztepe'ye 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

STANIMIR STOILOV: KOLAY GOL YEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 20 dakikada 2 gol bulduklarını ve bunun ardından da 2-3 tane çok net fırsattan yararlanamadıklarını söyledi. Bu bölümde maçın 6-0 olabileceğini dile getiren Stoilov, kolay gol yediklerini bunun kendilerini baskı altına aldığını dile getirdi. Bunun kesinlikle bir bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Stoilov, "Belki de oyuncularım benim söylediklerimi kendilerine ilk 20 dakika ile ilgili dinlediler, 90 dakika ile ilgili dinlemediler. Ama bu benim hatam. Çünkü Göztepe forması altında oynayan her oyuncu, 90 dakika ne kadar oynarsa oynasın, bir dakika oynasın ya da 90 dakika oynasın, kesinlikle her şeyini vermeli, sonuna kadar mücadele etmeli ve puan için sahada her şeyin kesinlikle sonuna kadar vermeli. Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler tabii ki oynuyor. O rekabet ortamında bir azalma oluşuyor. Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar ne kadar oynarsa sonuna kadar mücadele etmeli. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.