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        Adana'da cayrokopter kazasında yaralanan teknisyen taburcu edildi

        ADANA'da arıza sonucu araziye sert iniş yapan 'cayrokopter'de hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:31
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        Adana'da cayrokopter kazasında yaralanan teknisyen taburcu edildi
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        ADANA'da arıza sonucu araziye sert iniş yapan ‘cayrokopter’de hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Yörük Türkmen Şenlikleri'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bölgede uçuş yapan jandarmaya ait cayrokopter, arıza sonucu araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül ile pilot üsteğmen İbrahim Çelebi, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Gül taburcu edildi, İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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