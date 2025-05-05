Hafif ticari aracı ile yayaya çarpıp, kaçan sürücü yakalandı

ADANA'da hafif ticari aracı ile yolun karşısına geçmek isteyen Y.S.'ye çarpıp, yaralanmasına neden olan Behçet Ü. (51), evine yapılan baskında yakalandı.

Kaza, 3 Mayıs'ta saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Behçet Ü.'nün kullandığı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Y.S.'ye çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Y.S., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Y.S., taburcu edildi.

ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Behçet Ü.'yü evine düzenlenen baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Behçet Ü., sorgusunda, birine çarptığını fark etmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet Ü., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.