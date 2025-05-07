Adana'da tarım arazilerinde dolu zararı; üreticiler destek istiyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Ceyhan ilçesindeki ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının ekili buğdaya büyük zarar verdiğini belirterek, "Buğdayda tam kayıp yaşayabiliriz. Bu yaşanan afetlerin karşılanması için Gayrisafi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1’inin çiftçilere destek olarak verilmesini istiyoruz” dedi.

Ceyhan ilçesinde 5 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı, Mercin, Hamitbeybucağı, Yalak ve İnceyer mevkilerinde tarım arazilerine büyük zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle özellikle buğday ve mısır tarlalarında ciddi hasar oluştu. Zarar gören alanlarla ilgili konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, hasadına çok kısa bir süre kalan buğday başaklarında dolu nedeniyle dökülmeler ve kırılmalar olduğunu ifade etti. Tayakısı, sezonun kurak geçtiğini hatırlatarak, "Çiftçilerimiz sulama yaparak buğdaylarını yetiştirmişti. Gayet güzel bir üretim süreci yürütülüyordu. Ancak bu felaket başak döneminde yaşandığı için buğdayda tam kayıptan söz edebiliriz. Mısırda gövdede bir zarar görülmedi ama yapraklarda ciddi hasar var, bu da rekoltenin düşmesine neden olacak. Ancak buğdaydaki gibi bir tam kayıp beklemiyoruz” diye konuştu.