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        Adana'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi; elebaşından 100 milyon liralık 'oyun' savunması

        ERMENİSTAN'dan satın aldıkları yasa dışı bahis panelini, Türkiye'de çeşitli kişilere kiralayıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:45
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        Adana'da yasa dışı bahis çetesi çökertildi; elebaşından 100 milyon liralık 'oyun' savunması
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        ERMENİSTAN’dan satın aldıkları yasa dışı bahis panelini, Türkiye’de çeşitli kişilere kiralayıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı M.G. (50), ifadesinde, şirketin kripto cüzdan hesabına gönderdiği 100 milyon lira ve 100 Bitcoin'e ilişkin, “Ben iş adamıyım. Bahis oynamak için söz konusu parayı gönderdim” dedi. M.G.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı M.G.’nin yönettiği çetenin, Ermenistan’daki bir şirketten her biri 100 bin avro karşılığındaki çok sayıda yasa dışı bahis paneli satın aldığı saptandı. Çetenin, satın aldığı bu yazılımı Türkiye’deki çeşitli kişilere kiraladığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paneli satan şirketin 8 kripto cüzdan hesabına, farklı tarihlerde 100 milyon lira ve 100 Bitcoin gönderildiğini belirledi.

        2,5 MİLYON LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

        Bu tespitler üzerine Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak’ta operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda M.G.’nin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ele geçirdi. Ayrıca 40 telefon, 15 bilgisayar ile çok sayıda taşınabilir hard diske de incelenmesi için el konuldu.

        15 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen şüphelilerden M.G. ifadesinde, “Ben iş adamıyım. Bahis oynamak için söz konusu parayı gönderdim. Yasa dışı bahis oynatmıyorum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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