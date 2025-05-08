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        TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya neden oldu

        ADANA'da otoyolda bir TIR'ın tekerinden koparak sol şeride düşen lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:57
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        TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya neden oldu
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        ADANA'da otoyolda bir TIR'ın tekerinden koparak sol şeride düşen lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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