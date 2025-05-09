Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDIAdana'da6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54), başından tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki (58), işlemlerinin ardından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'da6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54), başından tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki (58), işlemlerinin ardından tutuklandı.
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