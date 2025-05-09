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        Öğretmenin, özel gereksinimli öğrencilere şiddeti kamerada; gözaltında

        ADANA'da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:45
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        Öğretmenin, özel gereksinimli öğrencilere şiddeti kamerada; gözaltında
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        ADANA’da bir ilkokulda özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sonrası görevden uzaklaştırılan B.N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği söz konusu öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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