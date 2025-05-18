İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sürücünün motosikletine caddede ilerleyen motosiklet çarptı. Sürücüler metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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