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        İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada

        ADANA'da motosiklete, caddede ilerleyen motosikletin çarptığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:15
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        İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada
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        ADANA'da motosiklete, caddede ilerleyen motosikletin çarptığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan sürücünün motosikletine caddede ilerleyen motosiklet çarptı. Sürücüler metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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