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        Kız arkadaşını öldürüp, 12'inci kattan atlayarak intihar etti

        ADANA'da Engin Yüce (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:00
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        Kız arkadaşını öldürüp, 12'inci kattan atlayarak intihar etti
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        ADANA’da Engin Yüce (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen yüce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi’yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

        Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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