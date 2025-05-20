Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirmek üzereyim' yazmış (3)

        MEKTUBUNDA;DOLANDIRILAN PARANIN, HESABINA AKTARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜAdana'nın Çukurova ilçesinde dün evine çağırdığı Şevval Çiftçi'yi bıçakla öldürüp, 12'nci kattan atlayarak yaşamına son veren, mutfak tezgahına bıraktığı 6 sayfalık intihar mektubunda; annesi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirmek üzereyim' yazmış (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEKTUBUNDA;DOLANDIRILAN PARANIN, HESABINA AKTARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Adana’nın Çukurova ilçesinde dün evine çağırdığı Şevval Çiftçi’yi bıçakla öldürüp, 12’nci kattan atlayarak yaşamına son veren, mutfak tezgahına bıraktığı 6 sayfalık intihar mektubunda; annesi F.Y.’nin dolandırıcılarla iş birliği yaptığını, kendi banka hesabına aktarılan 2 milyon lirayı da birlikte gidip çektiğini anlatan Engin Yüce, konuşmaması için baskı gördüğünü öne sürdü. Yüce mektubun devamında, “Ben ortalama 7- 8 aydır bu komplonun içindeyim. İspat edemedim, çünkü ailem de dahil olmak üzere işin içinde 10 kişi var. Ailem, kız kardeşim, annem, babam benim hakkımda bir hüküm vererek bu işe girmişlerdir. Ölmemi ya da hapse girmemi istediler” ifadelerini kullandı.

        ÖLDÜRDÜĞÜ ŞEVVAL’İN KENDİSİNE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI

        Yüce mektubunda, bıçaklayarak öldürdüğü Şevval Çiftçi’nin, daha önce evine gittiğinde içeceğine uyku ilacı attığını, uyuduğu sırada da cinsel içerikli görüntülerini çekip, D.M.Ü. isimli kişiden aldığı para karşılığında da kendisine şantaj yaptığını yazdı. Artık yaşayamaz hale geldiğini kaydeden Yüce, kendisine komplo kuran kişilerin isimlerini de mektubuna ekledi.

        ‘KARINCAYI İNCİTMEMİŞ BİR İNSANIM’

        Yüce, ailesinin iyi araştırılması gerektiğini yazdığı mektupta, şunları kaydetti:

        “2025 yılı hayatımın en büyük felaketi oldu. Daha önce de çok zor günler geçirdim. Düştüm, kalktım. Yeri geldi annesiz, babasız büyüdüm. Hayatımda ne olursa olsun, her şeye rağmen üstesinden geldim. Ben katil değilim, adli sicil kaydım bile yoktur. Unutmaya çalıştım, olmadı. Namusumla bile oynadılar. Ben hayatında karıncayı incitmemiş bir insanım. Çöpünü yere atmayan, ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermemiş biriyim. Beni tanıyan herkes bilir ne kadar iyi bir insan olduğumu. Zaten bunun kurbanı oldum. Elbette günahsız değilim ancak bu kadarını hak etmedim. Lütfen polis ağabeylerim, tüm emniyet birimlerinden Allah rızası için tek isteğim, bu olayların araştırılması, ismini vereceğim tüm şahısların yakalanmasıdır.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        Polis merkezi önünde kavga: 5 yaralı, 12 gözaltı
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        "Trump hayal kırıklığı yaşıyor"
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        Şampiyonluğun şifresi: 4-2-3-1'e dönüş!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare...
        Adana'da dolandırıcılık sanığına 4,5 yıl hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılık sanığına 4,5 yıl hapis cezası
        Adana Valisi Köşger, nisandaki asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Adana Valisi Köşger, nisandaki asayiş olaylarını değerlendirdi:
        Kozan Anadolu Lisesi'nde müzik sınıfı açıldı
        Kozan Anadolu Lisesi'nde müzik sınıfı açıldı
        Kozan'da özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi
        Kozan'da özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi
        Kozan'da otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kozan'da otomobilin kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı