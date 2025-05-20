Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirmek üzereyim' yazmış (3)

MEKTUBUNDA;DOLANDIRILAN PARANIN, HESABINA AKTARILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Adana’nın Çukurova ilçesinde dün evine çağırdığı Şevval Çiftçi’yi bıçakla öldürüp, 12’nci kattan atlayarak yaşamına son veren, mutfak tezgahına bıraktığı 6 sayfalık intihar mektubunda; annesi F.Y.’nin dolandırıcılarla iş birliği yaptığını, kendi banka hesabına aktarılan 2 milyon lirayı da birlikte gidip çektiğini anlatan Engin Yüce, konuşmaması için baskı gördüğünü öne sürdü. Yüce mektubun devamında, “Ben ortalama 7- 8 aydır bu komplonun içindeyim. İspat edemedim, çünkü ailem de dahil olmak üzere işin içinde 10 kişi var. Ailem, kız kardeşim, annem, babam benim hakkımda bir hüküm vererek bu işe girmişlerdir. Ölmemi ya da hapse girmemi istediler” ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ŞEVVAL’İN KENDİSİNE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİASI

Yüce mektubunda, bıçaklayarak öldürdüğü Şevval Çiftçi’nin, daha önce evine gittiğinde içeceğine uyku ilacı attığını, uyuduğu sırada da cinsel içerikli görüntülerini çekip, D.M.Ü. isimli kişiden aldığı para karşılığında da kendisine şantaj yaptığını yazdı. Artık yaşayamaz hale geldiğini kaydeden Yüce, kendisine komplo kuran kişilerin isimlerini de mektubuna ekledi.