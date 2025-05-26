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        Yanlış gönderilen cenaze, 4 saat sonra bulundu

        ADANA'da özel bir hastanede yanlış teslim edilen Dudu Hülya Kahveci'nin (76) cenazesi, yakınlarının çabasıyla defnedilmeden kızı Arzu Yazıcıoğlu'na verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:55
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        Yanlış gönderilen cenaze, 4 saat sonra bulundu
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        ADANA'da özel bir hastanede yanlış teslim edilen Dudu Hülya Kahveci'nin (76) cenazesi, yakınlarının çabasıyla defnedilmeden kızı Arzu Yazıcıoğlu'na verildi. 4 saat boyunca annesinin cenazesini aradıklarını anlatan Arzu Yazıcıoğlu, hastane hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 8 gün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dudu Hülya Kahveci, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine kızı Arzu Yazıcıoğlu, ailesiyle hastaneye geldi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 18.00 sıralarında cenazeyi teslim almak için hastane morguna geçen Yazıcıoğlu, annesinin cenazesini bulamadı. Morgda cenazenin bulunmaması üzerine eşi Haluk Yazıcıoğlu ve çocuklarıyla Fatih Polis Merkezi'ne giden Arzu Yazıcıoğlu, şikayette bulundu. Bu sırada iddiaya göre hastane yetkilileri, saat 15.30 sıralarında Feke ilçesine gönderilmek üzere kadın cenazesi teslim ettiklerini bildirdi. Feke'ye gönderilen cenaze yakınlarına ulaşılmasıyla yanlışlık ortaya çıktı.

        HASTANE ÖNÜNDE CENAZE TEŞHİS ETTİLER

        Feke'den cenaze, saat 21.00 sıralarında hastanenin önüne getirildi. Yol kenarında duran cenaze aracından indirilen tabut açılarak Dudu Hülya Kahveci teşhis edildi. Kahveci'nin cenazesi, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        ‘ANCAK KOMEDİ FİLMLERİNDE OLUYOR’

        Hastane yetkililerinin kendilerine hiçbir açıklama yapmadığını ifade eden Haluk Yazıcıoğlu, "Özür dileyen ya da 'Bugün verdiğimiz cenaze yakınlarının telefonları verelim' diyen olmadı. Buraya bir başkomiser geldi buraya sivil, 'O benim halamdı. Buradan Feke'ye götürmüşler’ dedi. Araçla takribi üç buçuk saat. Allah'tan cenazemiz, fethi kabir olmadan bulundu. Eğer bulamasaydık fethi kabirden sonrası daha zordu. Biz zaten acımızı yaşıyoruz, bir de geldik burada cenazemizi bulamayınca şok olduk. Bu ancak komedi filmlerinde oluyor" dedi.

        ‘SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM’

        Bu olayın başkalarının başına gelmesini istemediğini belirten Arzu Yazıcıoğlu, "Sonuna kadar şikayetçiyim bu hastaneden. Bu, benim değil başkasının da başına gelebilirdi. Ben annemi 4 saat sonra buldum. Bütün yasal hakkımı arayacağım. Zaten acılıyım, bunların yüzünden acım bin kat arttı. Az önce geldi, çocuklarım teşhis etti cenazeyi. Adana Şehir Hastanesi morguna misafir olarak gitti. Aslında cenaze şu an uçakta olması gerekirdi. Her şeyimiz atladı" diye konuştu.

        Arzu Yazıcıoğlu, annesi Dudu Hülya Kahveci'nin cenazesini memleketi Edirne'de toprağa vereceklerini dile getirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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