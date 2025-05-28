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        Eski iş yerine girip, 8 bin 700 lira çalan şüpheli: Poşettekiler şahsi eşyalarım

        ADANA'dabir süre önce işten çıkarılan Gurbet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:05
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        Eski iş yerine girip, 8 bin 700 lira çalan şüpheli: Poşettekiler şahsi eşyalarım
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        ADANA'dabir süre önce işten çıkarılan Gurbet A. (26), eski çalıştığı kafeye girip, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesindeki 700 lirayı çaldı. Polisin yakaladığı şüpheli, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı" dedi.

        Olay, 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., demir kapısının sürgüsünü kaydırarak açıp, eski çalıştığı kafeye girdi. İçeride gezen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra iş yerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        TUTUKLANDI

        Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İş yerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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