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        Eşini odasında başından vurularak öldürülmüş halde buldu; tabanca bulunamadı, 2 çocuğuyla birlikte gözaltında

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Şehmuz Atız (50), uyuduğu odada tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:45
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        Eşini odasında başından vurularak öldürülmüş halde buldu; tabanca bulunamadı, 2 çocuğuyla birlikte gözaltında
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Şehmuz Atız (50), uyuduğu odada tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şehmuz Atız'ın cansız bedenini bulan eşi E.A. ve 2 oğlu T.A. ve S.A., gözaltına alındı, odada tabanca bulunamadı.

        Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Şehmuz Atız, sabah kahvaltıya kalkmayınca eşi E.A., uyuduğu odaya gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden E.A., iddiaya göre komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun kapıyı kırmasıyla içeriye odaya giren E.A., eşinin kanlar içinde başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Atız'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Atız'ın öldüğü odada; kullanılan tabanca da bulunamadı. Atız'ın cansız bedeni, kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı.

        ANNE VE 2 ÇOCUK GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında polis, Şehmuz Atız'ın eşi E.A. ve oğulları T.A. ile zihinsel engelli olan S.A.'yı gözaltına aldı. Ailenin kızının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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