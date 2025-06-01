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        Tekneden düşen Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        ADANA'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşerek kaybolan Emirhan Gürbüz'ün (25) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:40
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        Tekneden düşen Emirhan'ın cansız bedenine ulaşıldı
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        ADANA’da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü’ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşerek kaybolan Emirhan Gürbüz’ün (25) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polislerin kıyıya çıkardığı Gürbüz’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde 28 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakınıyla birlikte tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni, 1 çocuk babası Gürbüz, iddiaya göre, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenen teknedekiler, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, Gürbüz için arama çalışması başlatıldı.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdiği arama çalışmalarının 5’inci gününde Emirhan Gürbüz’ün bugün saat 06.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç polisler, Gürbüz’ün cansız bedenini tekneye çıkarıp Su Altı Grup Amirliği’nin yerleşkesine götürdü. Yapılan incelemenin ardından Emirhan Gürbüz’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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