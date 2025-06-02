Çukurova'da su krizine karşı ayçiçeği yetiştiriciliği önerisi

ADANA'da Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, bölgenin gelecek yıllarda büyük bir su kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Barajlarımızdaki su seviyeleri bu yıl oldukça düşük, doluluk oranları yetersiz olduğu için, suya ihtiyaç duymayan ayçiçeğinin bu yıl için en uygun alternatif” dedi.

Kentte yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçeği tarlaları sarıya bürünmeye başladı. Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10'unu 800 bin dekar ekim alanıyla karşılayan bölgede su kıtlığı tehlikesine karşı çözüm olarak, bu bitkinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi. Su tüketimi düşük olan ayçiçeğinin, kuraklık koşullarında önemli bir ürün olduğu belirtildi.

Çukurova bölgesinin büyük bir su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, çiftçilere ayçiçeği ekmelerini önerdi. Yeşilyaprak, “Ayçiçeği, sulama gerektirmeyen bir bitkidir; suya fazla ihtiyaç duymaz. Ayrıca ülkemizin petrolden sonra en büyük ithalat kalemlerinden biri ham yağdır. Bu açığı kapatmak için ayçiçeği üretiminin artırılması büyük önem taşımaktadır. Barajlarımızdaki su seviyeleri bu yıl oldukça düşük, doluluk oranları yetersiz olduğu için, suya ihtiyaç duymayan ayçiçeğinin bu yıl için en uygun alternatif” diye konuştu.