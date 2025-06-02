Makine mühendisi iş kazasında hayatını kaybetti
ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet ettiği makine mühendisi Ahmet Bingöl (28) hayatını kaybetti.
ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet ettiği makine mühendisi Ahmet Bingöl (28) hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Bingöl'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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