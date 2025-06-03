Adana'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu (8), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokaktan caddeye çıkan bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğurtçu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.