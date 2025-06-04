Polisten, felçli Zozan'a bayram hediyesi akülü tekerlekli sandalye

ADANA’da geçen hafta tekerlekli sandalyesi kırılan doğuştan belden aşağısı felç Zozan Sevinç’e (28) polis ekipleri sürpriz yaptı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye alıp, balonlarla süsledikten sonra Sevinç’e hediye etti. Hayalini kurduğu sandalyeye binen Zozan Sevinç, “Çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Destek veren herkese polis ağabey ve ablalarıma, öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde 12 çocuklu ailenin en küçüğü Zozan Sevinç, Spida Bifida hastalığı nedeniyle belden aşağısı felç olarak dünyaya geldi. Ailesinin yardımıyla yaşamını sürdüren Sevinç’in tekerlekli sandalyesi, önceki hafta kırıldı. Ulaşımı için bölgede devriye görevindeki Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen Zozan Sevinç, gitmek istediği yere yolculuk yaparken durumunu polise anlattı. Ekipler, Sevinç’in yaşadıklarını Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel’e aktardı. Yüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatıyla Zozan Sevinç’e akülü tekerlekli sandalye almak için harekete geçti.

SANDALYEYİ GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Emniyetteki polisler, aralarında para toplayıp, Zozan Sevinç’e bayram hediyesi olarak aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi balonlarla süsledi. Sevinç, kentteki bir eğitim merkezindeki ‘özel’ arkadaşlarıyla birlikte Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. Sohbet sırasında odaya getirilen sandalyeyi görünce gözyaşı döken Zozan Sevinç, mutlu oldu. Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine binen Sevinç için pasta da kesildi.

‘ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ’

Yaşadığı mutluluğu anlatan Zozan Sevinç, “Tekerlekli sandalyem kırılmıştı. Durumu öğretmenlerime de anlatmıştım. Bana bir sürprizlerinin olduğunu söyledi. Bugün de çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Hiç tahmin etmiyordum, böyle bir beklentim yoktu. Destek veren herkese polis ağabey ve ablalarıma, öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘İNŞALLAH KOŞTUĞU GÜNLERİ GÖRÜRÜZ’

Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Yüksel ise “İl Emniyet Müdürümüzün bilgi ve takdirleriyle güzel kızımıza hediyesini takdim etti. Güle güle kullansın. İnşallah yürüdüğü, koştuğu günleri de görürüz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.