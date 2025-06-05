'Kurban etini serin ortamda dinlendirip, iç sıcaklığı 70 derece üzerinde pişirin'

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı’na saatler kala etin hemen tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Köse, “Eti kestikten hemen sonra ölüm sertliği meydana geleceği için 10-12 saat klimalı ortamda beklettikten sonra tüketilmesi gerekiyor” dedi.

Adana'da vatandaşları Kurban Bayramı telaşı sararken, satıcılar günler öncesinden getirdikleri hayvanlarıyla pazardaki yerlerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaşların alıcılarını beklediği pazarlarda hareketlilik arttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurban etlerinin saklama koşulları ve pişirme yöntemleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Oda Başkanı Nihat Köse kurbanlık alacak vatandaşların mutlaka profesyonel yerlerden almalarını önerdi. Köse, “Kurbanlık hayvanlar mutlaka belediyelerin belirlediği satış alanlarından alınmalıdır. Bu alanlardaki hayvanlar veteriner kontrolünden geçtiği için sağlıklı kabul edilir. Hayvanın kulağında küpe bulunmalı, il dışından geldiyse sağlık raporu kontrol edilmelidir. Kesim işlemi de dikkatle yapılmalıdır. Hayvana eziyet edilmemeli, kesim profesyonel kasaplarca gerçekleştirilmelidir. Kurbanlık seçerken dış görünüşe dikkat edilmelidir. Tüylerin parlak ve düzgün olması, canlı bakışlar, eksiksiz uzuvlar hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir” dedi.

‘SOKAKLARIN KAN GÖLÜNE DÖNMESİ DOĞRU DEĞİLDİR’

Sokaklarda kesilen kurbanların hijyen açısından çok doğru bulmadığını anlatan Köse, “Kurban kesimlerinde sokakların kan gölüne dönmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu durum, hem çevre kirliliği hem de insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Ayrıca, ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle, kesim yerlerinde kesilen hayvanların belediyeler tarafından toplanması en uygun yöntem olacaktır. Eğer kurbanlarımızı köylerimizde kestiysek, en az 2 metre derinliğinde çukurlar kazıp, atıkları bu çukurlara gömmeli ve üzerlerine sönmemiş kireç dökerek imha etmeliyiz. Bu çukurların, sokak hayvanları ya da yabani hayvanlar tarafından kazılamayacak derinlikte olması da büyük önem taşır. Dinimiz gereği, kurban atıklarının ortalıkta bırakılmaması gerekir” diye konuştu.

‘70 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİN’

Kurban eti tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Köse, şu bilgileri verdi:

“Kurbanlık hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği meydana gelir. Eğer eti keser kesmez tüketirsek hem lezzetli olmaz hem de sağlıksız olur. Bu nedenle eti serin ve klimalı ortamlarda, yaklaşık 10-12 saat bekletmemiz gerekir. Ölüm sertliği geçtikten sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Eti hemen buzdolabına koyarsak, ölüm sertliği geçmeyeceği için uygun bir saklama yöntemi olmaz. Etleri üst üste yığarsak birbirine temas edecekleri için havasız kalırlar. Bu da bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle etleri uygun miktarlarda parçalara ayırarak, buzdolabına yerleştirmek en doğru yöntemdir. Etleri pişirirken, iç sıcaklığın 70 derecenin üzerine çıkması çok önemlidir. Ancak bu şekilde etin üzerinde insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanabilir. Kesimden muhafazaya, tüketimden pişirme sürecine kadar her aşamada dikkatli olunması gerekiyor.”