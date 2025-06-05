Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Kurban etini serin ortamda dinlendirip, iç sıcaklığı 70 derece üzerinde pişirin'

        ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı'na saatler kala etin hemen tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kurban etini serin ortamda dinlendirip, iç sıcaklığı 70 derece üzerinde pişirin'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kurban Bayramı’na saatler kala etin hemen tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Köse, “Eti kestikten hemen sonra ölüm sertliği meydana geleceği için 10-12 saat klimalı ortamda beklettikten sonra tüketilmesi gerekiyor” dedi.

        Adana'da vatandaşları Kurban Bayramı telaşı sararken, satıcılar günler öncesinden getirdikleri hayvanlarıyla pazardaki yerlerini aldı. Büyükbaş ve küçükbaşların alıcılarını beklediği pazarlarda hareketlilik arttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurban etlerinin saklama koşulları ve pişirme yöntemleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Oda Başkanı Nihat Köse kurbanlık alacak vatandaşların mutlaka profesyonel yerlerden almalarını önerdi. Köse, “Kurbanlık hayvanlar mutlaka belediyelerin belirlediği satış alanlarından alınmalıdır. Bu alanlardaki hayvanlar veteriner kontrolünden geçtiği için sağlıklı kabul edilir. Hayvanın kulağında küpe bulunmalı, il dışından geldiyse sağlık raporu kontrol edilmelidir. Kesim işlemi de dikkatle yapılmalıdır. Hayvana eziyet edilmemeli, kesim profesyonel kasaplarca gerçekleştirilmelidir. Kurbanlık seçerken dış görünüşe dikkat edilmelidir. Tüylerin parlak ve düzgün olması, canlı bakışlar, eksiksiz uzuvlar hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir” dedi.

        ‘SOKAKLARIN KAN GÖLÜNE DÖNMESİ DOĞRU DEĞİLDİR’

        Sokaklarda kesilen kurbanların hijyen açısından çok doğru bulmadığını anlatan Köse, “Kurban kesimlerinde sokakların kan gölüne dönmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu durum, hem çevre kirliliği hem de insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Ayrıca, ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi açısından da son derece önemlidir. Bu nedenle, kesim yerlerinde kesilen hayvanların belediyeler tarafından toplanması en uygun yöntem olacaktır. Eğer kurbanlarımızı köylerimizde kestiysek, en az 2 metre derinliğinde çukurlar kazıp, atıkları bu çukurlara gömmeli ve üzerlerine sönmemiş kireç dökerek imha etmeliyiz. Bu çukurların, sokak hayvanları ya da yabani hayvanlar tarafından kazılamayacak derinlikte olması da büyük önem taşır. Dinimiz gereği, kurban atıklarının ortalıkta bırakılmaması gerekir” diye konuştu.

        ‘70 DERECENİN ÜZERİNDE PİŞİRİN’

        Kurban eti tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Köse, şu bilgileri verdi:

        “Kurbanlık hayvan kesildikten sonra ölüm sertliği meydana gelir. Eğer eti keser kesmez tüketirsek hem lezzetli olmaz hem de sağlıksız olur. Bu nedenle eti serin ve klimalı ortamlarda, yaklaşık 10-12 saat bekletmemiz gerekir. Ölüm sertliği geçtikten sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Eti hemen buzdolabına koyarsak, ölüm sertliği geçmeyeceği için uygun bir saklama yöntemi olmaz. Etleri üst üste yığarsak birbirine temas edecekleri için havasız kalırlar. Bu da bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle etleri uygun miktarlarda parçalara ayırarak, buzdolabına yerleştirmek en doğru yöntemdir. Etleri pişirirken, iç sıcaklığın 70 derecenin üzerine çıkması çok önemlidir. Ancak bu şekilde etin üzerinde insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanabilir. Kesimden muhafazaya, tüketimden pişirme sürecine kadar her aşamada dikkatli olunması gerekiyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?

        Benzer Haberler

        Şehidin eşinden evlilik yıl dönümünde kızıyla duygulandıran fotoğraflar
        Şehidin eşinden evlilik yıl dönümünde kızıyla duygulandıran fotoğraflar
        Sarmaşıklarla kaplı 'yeşil cami' bayrama hazır
        Sarmaşıklarla kaplı 'yeşil cami' bayrama hazır
        Adana'da otobüs şoförünü tehdit ettiği öne sürülen şüpheli serbest bırakıld...
        Adana'da otobüs şoförünü tehdit ettiği öne sürülen şüpheli serbest bırakıld...
        Hatalı sollama yaptı; yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförüne tehditle...
        Hatalı sollama yaptı; yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförüne tehditle...
        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis...