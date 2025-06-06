Kurbanlıkları kaldırımlarda ve yol kenarlarında kestiler (2)

Adana'da farklı bölgelerde bazı koyun ve keçiler kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşların kurbanlıkları koşarak yakalamaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan hayvanlar kesildi.

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