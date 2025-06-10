Sokakta yürürken öldürüldü

Olay, 7 Haziran'da Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Aydeniz'e, sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli defalarca ateş edip kaçarken, Aydeniz kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Akdeniz, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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