Kurban atıkları kanallara atıldı; kötü görüntü ve koku sağlığı tehdit ediyor

ADANA'da tarımsal alanlarında sulama amaçlı kullanılan kanallara atılan kurban atıkları, kötü koku ve görüntüye neden oldu. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, bu durumun halk sağlığını ve çevreyi ciddi anlamda tehdit ettiğini belirterek, tarımsal sulama yapan çiftçileri ve tarım işçilerini uyardı.

Yüreğir ilçesinde bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda kestiği kurbanlıkların deri ve karın gibi atıklarını tarımsal alanlarda sulama amaçlı kullanılan kanallara attı. Ceyhan Nehri'ne kadar ulaşan bu kanallar kurbanlık atıklarıyla tıkanırken, suda halk sağlığını tehdit eden görüntüler ortaya çıktı. İlçedeki Akarcalı Mahallesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait YS2 sulama kanalına kadar ulaşan hayvan atıkları nedeniyle mahalle sakinleri, bayramı kötü koku ile geçirdi.

TEMİZLENMESİNE RAĞMEN ATIKLAR GELMEYE DEVAM ETTİ

Akarcalı Mahalle Muhtarı Şükrü Dişkaya, DSİ'ye ait YS2 sulama kanalın kent merkezinden 24 kilometrelik bir hat boyunca mahallelerine kadar ulaştığını ve atıkları kimin suya attığının belli olmadığını, ekiplere haber vermeleri sonrası bölgede temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Ancak bayramın 2'nci ve 3'üncü günü de bu atıkların suyla birlikte gelmeye devam ettiğini kaydeden Dişkaya, "Hayvanların derileri, iç organları, baş ve ayak kısımlarını dahi bu suya atmışlar. Rezil bir görüntüydü. Temizlenip toprak altına gömüldü. Şu an temizlenmiş olmasına rağmen atıklar gelmeye devam ediyor. Koku da devam ediyor. Dinimiz temizliği emrediyor. Kurban kestikten sonra böyle bir şey yapılamaz. Ne bizlerin ne de başka insanların sağlığını tehdit edemezler" dedi.

'BİRTAKIM HASTALIKLARIN YAYGIN HALE GELMESİNE YOL AÇIYOR' Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, "Hayvan atıklarının içerisinde bazı mikroorganizmalar, parazitler, bakteriler var. Bu görüntülerle birtakım hastalıkların daha yaygın hale gelmesine yol açıyoruz. Köpeklerin parçalamasıyla birlikte oluşabilecek 'kist hidatik' dediğimiz, halk arasında köpek hastalığı diye bilinen hastalıklara neden oluyor. Ayrıca eskiden deriler toplanıyor, sanayiye kazandırılıyordu ama şu an yapılmıyor. O derilerin içerisinde keneler olabilir. Hayvanların iç organlarında bulunan bakterilerin toprağa ve suya geçmesiyle de birtakım hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Özellikle tarım işçileri gerekli önlemleri almadan, çıplak ayakla tarımsal sulama yaptıklarında bazı parazitler insana geçiyor. Mesela 'kist hidatik' yıllarca belirti vermeden sinsice ilerliyor. Genellikle karaciğere nadiren de olsa akciğere yerleşip kitle oluşturuyor. Zaman içerisinde karaciğer fonksiyonlarını etkiliyor. Bazen de farkında olmadan o kistler patlayabiliyor ve iç organlara zarar verebiliyor" diye konuştu. 'TARIM İŞÇİLERİ ÇİZME GİYMEDEN SULAMA YAPMAMALI'