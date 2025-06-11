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        17 yaşında düz kontak yaparak araç çaldı, polisin takibiyle fıstık bahçesinde yakalandı

        ADANA'da aynı gün düz kontak yaparak kamyonet ve minibüs çalan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:30
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        17 yaşında düz kontak yaparak araç çaldı, polisin takibiyle fıstık bahçesinde yakalandı
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        ADANA’da aynı gün düz kontak yaparak kamyonet ve minibüs çalan D.H. (17), Ceyhan ilçesindeki fıstık bahçesinde yakalandı.

        Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi’nde D.H., iddiaya göre, düz kontak yaparak bir kamyonet çaldı. D.H olaydan saatler sonra aynı yöntemle ilçedeki Güzevler Mahallesi'nden minibüsü çalarak kaçtı. Araç sahiplerinin ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden şüphelinin çaldığı minibüsle Ceyhan ilçesine gittiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, D.H.’nin kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak D.H. 'dur' ihtarına uymadı. Mustabeyli Mahallesi’ne geldiğinde araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden D.H., girdiği fıstık bahçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan her iki araç ise sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan, şüpheli D.H.’nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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