Baraj gölünü izlerken suya düştü, botla kurtarıldı

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’nü izleyen Hande Y., başı dönünce göle düştü. Bir süre suda çırpınan Hande Y., çevredekilere seslenip yardım istedi. Kadını suda görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botla gölde arama yapıp, kısa sürede Hande Y.'ye ulaştı. Gölde sırtüstü suyun yüzeyinde kalan Hande Y., bota alınıp karaya çıkartıldı. Burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hande Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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