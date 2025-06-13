CHP'nin Ceyhan'da başkan vekili adayı, Yıldız oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Ceyhan İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yerine belediye başkan vekilliği için yapılacak meclis seçimine avukat Sevil Aydar Yıldız’ı aday gösterdi.

Adana Valiliği, İBB soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yerine 17 Haziran'da başkan vekili seçimleri yapılacağını açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı, Aydar’ın yerine belediye başkan vekilliği için yapılacak meclis seçimine avukat Sevil Aydar Yıldız’ı aday gösterdiklerini açıkladı.

CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, "CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı olarak, belediyemizdeki tüm hizmetlerin aynı kararlılıkla ve aksama olmadan sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın görevde olduğu süre boyunca, onun halkçı, katılımcı, işçi ve emekçinin yanında olan, sosyal belediyecilik anlayışı ile Ceyhan halkının emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Meclis Başkan Vekilliği görevini de bugüne kadar büyük bir özveriyle yapan, bugüne kadar kamu kurumlarındaki başarılı hukuki çalışmaları, duyarlılığıyla bilinen Sevil Aydar Yıldız'ın bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine inancımız tamdır. Bu görevlendirme geçicidir; başkanımız Kadir Aydar, Ceyhan halkının iradesi ile seçildiği belediye başkanlığı görevine yeniden iade edildiği güne kadar, en büyük sevdam dediği Ceyhan’ı, emanetini sanki hiç elinden bırakmamış gibi teslim edeceğimizin sözünü kamuoyu huzurunda veriyoruz” diye konuştu.