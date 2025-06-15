Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Ben içindeki candan sorumluyum' dedikten saniyeler sonra minibüsüyle yayaya çarptı

        ADANA'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İbrahim K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ben içindeki candan sorumluyum' dedikten saniyeler sonra minibüsüyle yayaya çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İbrahim K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.’nin (29), sohbet ettiği yolcuya, “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin olmadığı noktadan yolun karşısına geçemeye çalışan İbrahim K.’ye çarptı. Kazada, savrulup, başını asfalt zemine çarpan İbrahim K. yaralandı. Araçtan inen Y.E.Ç.’nin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İbrahim K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza sırasında sürücü Y.E.Ç.’nin yolcuyla sohbet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sohbet sırasında Y.E.Ç.’nin “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten sonra İbrahim K.’ye çarptığı anlar görüntüye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından yolcuların panikle bağırdığı ve sürücünün aşağı indiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı
        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada