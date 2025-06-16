TIR'daki traktöre gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şoför tutuklandı
ilçesindedurdurduğu bir TIR'da yüklü traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ilçesindedurdurduğu bir TIR'da yüklü traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför H.E. (36) tutuklandı, yanındaki A.E. (20) serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran ekipler, çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen bir TIR'ın kent merkezine seyir halinde olduğunu belirledi. Plakası tespit edilip, takibe alınan TIR, Ceyhan ilçesinde durduruldu. Şoför H.E. ile yanındaki A.E.'nin indirildiği TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şoför H.E. ile A.E. gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
Ekipler, silahların ulaştırılacağını değerlendirdiği ve şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.E.'yi (22) Şırnak'ta, M.D.'yi (24) de Şanlıurfa'daki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.E. ile yanındaki A.E. 'Silah ve mühimmat ticareti' suçlamasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.E. tutuklandı, A.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.