Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        TIR'daki traktöre gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şoför tutuklandı

        ilçesindedurdurduğu bir TIR'da yüklü traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'daki traktöre gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şoför tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ilçesindedurdurduğu bir TIR'da yüklü traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför H.E. (36) tutuklandı, yanındaki A.E. (20) serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran ekipler, çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen bir TIR'ın kent merkezine seyir halinde olduğunu belirledi. Plakası tespit edilip, takibe alınan TIR, Ceyhan ilçesinde durduruldu. Şoför H.E. ile yanındaki A.E.'nin indirildiği TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şoför H.E. ile A.E. gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

        Ekipler, silahların ulaştırılacağını değerlendirdiği ve şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.E.'yi (22) Şırnak'ta, M.D.'yi (24) de Şanlıurfa'daki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.E. ile yanındaki A.E. 'Silah ve mühimmat ticareti' suçlamasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.E. tutuklandı, A.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...

        Benzer Haberler

        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tut...
        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tut...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veri...
        Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bu...
        Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Salih'in drenaj kanalında cansız bedeni bu...
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Adana'da, sulama kanalına düşen kamyonette baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü
        Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve iki kızı öldü
        Adana'da minibüsün çarptığı yaya, tedavi altına alındığı hastanede hayatını...
        Adana'da minibüsün çarptığı yaya, tedavi altına alındığı hastanede hayatını...