Seyhan Belediyesi'nde Başkan Vekiliğini CHP'li aday kazandı

Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Tunç oldu. İlk turda Hasibe Akkan 28 oy alırken, Mustafa Tunç 16 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Hasibe Akkan 29, Mustafa Tunç 16 oy aldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili seçildi.

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