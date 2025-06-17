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        Seyhan Belediyesi'nde Başkan Vekiliğini CHP'li aday kazandı

        İSTANBULBüyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Hasibe Akkan kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:32
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        Seyhan Belediyesi'nde Başkan Vekiliğini CHP'li aday kazandı
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        İSTANBULBüyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Hasibe Akkan kazandı.

        Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Tunç oldu. İlk turda Hasibe Akkan 28 oy alırken, Mustafa Tunç 16 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Hasibe Akkan 29, Mustafa Tunç 16 oy aldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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