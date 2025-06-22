Adana'da orman yangını

İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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