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        Adana'da orman yangını

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:10
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        Adana'da orman yangını
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        ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İmamoğlu ilçesi Kızılheyik mevkisinde, saat 10.00 orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Öte yandan yangına müdahaleye giden bir arazözün devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi, hafif yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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