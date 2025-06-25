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        SMA hastası 11 aylık İkranur'un babası: Kas kayıpları her geçen gün artıyor

        ADANA'daSMA Tip-1 hastası 11 aylık İkranur Ertaş'ın gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:50
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        SMA hastası 11 aylık İkranur'un babası: Kas kayıpları her geçen gün artıyor
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        ADANA'daSMA Tip-1 hastası 11 aylık İkranur Ertaş'ın gen tedavisine ulaşması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Baba Mehmet Ertaş (28), "Zaman hızla tükeniyor, kas kayıpları her geçen gün artıyor. Duyarlı insanlarımızdan ve iş insanlarımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

        Ceyhan ilçesi Küçükkırım Mahallesi'nde yaşayan, inşaatta iskele ustası olarak çalışan Mehmet ile eşi Şehriban Ertaş'ın (26) SMA Tip-1 teşhisi alan kızları 11 aylık İkranur Ertaş'ın 1,8 milyon dolar olan ilacına ulaşabilmesi için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Ancak geçen 10 aylık süreçte kampanya yalnızca yüzde 2'ye ulaşabildi. Aile kızlarının her geçen gün kas kaybının ilerlediğini belirterek, hayırseverlere seslendi.

        'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR'

        Anne Şehriban Ertaş, evladının tedaviye ihtiyacı olduğunu ve her geçen gün durumunun daha da kötüye gittiğini belirterek, "Henüz 1 aylıkken teşhis konulan bebeğim her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyor, gözümün önünde eriyor. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, bu hastalıkla mücadele etmek için yeterli gücümüz kalmadı. Kızım hastanelerde çok acı çekiyor. Tek umut bu ilacı almak ancak bu ilaç inanılmaz derecede pahalı ve bizim için ulaşılması imkansız bir rakamda. Yardım bekliyoruz, lütfen bize yardımcı olun. Tek bir dileğimiz var; o da sağlıklı bir evlat" dedi.

        '10 AYDIR NEREDEYSE HİÇ İLERLEMEDİ'

        İkranur'un babası Mehmet Ertaş ise iskele ustası olarak çalıştığı iş yerinden kazandığı maaşla ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını söyledi. Kızının tedavisi için gereken parayı bulmanın zor olduğunu anlatan Ertaş, "Kampanyamız tam 10 aydır neredeyse hiç ilerleyemedi. Şu an yüzde 2'de. Zaman hızla tükeniyor, kas kayıpları her geçen gün artıyor. Benim işimde her gün tehlike var. Ama buna rağmen, her gün çalışarak kızım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ancak SMA Tip-1 için gereken ilaç, bu parayla alınamıyor. Duyarlı insanlarımızdan ve iş insanlarımızdan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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