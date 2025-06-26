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        Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğuldu

        ADANA'da sulama kanalına düşen yeğeni Ayaz Çavuş'u (9) kurtarmak için suya atlayan dayısı Serdal Çavuş (44), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:08
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        Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğuldu
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        ADANA'da sulama kanalına düşen yeğeni Ayaz Çavuş'u (9) kurtarmak için suya atlayan dayısı Serdal Çavuş (44), boğuldu. Hastaneye kaldırılan Ayaz Çavuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip suya düştü. Ayaz’ın suda çırpındığını gören dayısı Serdal Çavuş da kanala atladı. Çevredekilerin attığı can simidine tutunan Ayaz Çavuş, sudan çıktı. Serdal Çavuş ise bir süre suda sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaz ve Serdal Çavuş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdal Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Serdal Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Ayaz Çavuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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