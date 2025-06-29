Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İğne alerjik reaksiyon gösterince Kamile Ebrar, yatağa bağımlı hale geldi

        ADANA'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Kamile Ebrar Günsel (6), yapılan iğneye karşı alerjik reaksiyon gösterince görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İğne alerjik reaksiyon gösterince Kamile Ebrar, yatağa bağımlı hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören Kamile Ebrar Günsel (6), yapılan iğneye karşı alerjik reaksiyon gösterince görme, konuşma ve yürüme yetilerini kaybederek yatağa bağımlı hale geldi.

        Seyhan ilçesinde yaşayan Şükrü Günsel üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle kızı Kamile Ebrar Günsel’i 29 Aralık 2024’te 5 Ocak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Nöbetçi doktor, üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi koyduğu Kamile Ebrar Günsel’e yapılan tedavi sonrası iğne ile ilaç yazdı. İlk iğne, acil serviste yapıldı. Ertesi gün baba Günsel, doktorun reçete ettiği ilacın eczanede bulunmaması üzerine muadilini alıp, kızını ikinci dozun uygulanması için mahalledeki sağlık kabinine götürdü. Burada yapılan iğnenin ardından aniden fenalaşan Kamile Ebrar Günsel’in kalbi durdu. Kabindeki görevlilerin müdahalesi başarılı olamayınca Günsel önce özel bir hastaneye oradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürüldü. İlaca alerjik reaksiyon gösterdiği belirlenen Kamile Ebrar Günsel’in duran kalbi, 24 dakika sonra tekrar çalıştırıldı. 6 ay yoğun bakımda kalan Günsel, görme ve konuşma yetisini kaybetti. Hazırlanan rapora göre, anafilaktik şok nedeniyle fenalaştığı belirlenen Kamile Ebrar Günsel, tedavisinin ardından taburcu edildi. Eve götürülen Günsel, cihazlara bağlı şekilde nefes alıp, burundan verilen mama takviyesiyle beslenerek yaşam mücadelesi sürdürmeye başladı.

        SAVCILIK ŞİKAYETE TAKİPSİZLİK VERDİ

        Şükrü Günsel'in sağlık kabini işletmecisi G.Ç. hakkında şikayetçi olmasının ardından başlatılan incelemede savcılık takipsizlik kararı verdi. Hukuk mücadelesi başlatan Günsel, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

        'NE OKULA GİDEBİLECEK NE ARKADAŞLARIYLA OYNAYABİLECEK'

        Hayata tutunan ancak yatağa bağımlı hale gelen kızının bir daha yürüyemeyeceğini anlatan Şükrü Günsel, “Kızım anasınıfının en başarılı öğrencilerindendi. Öğretmenleri onu hep takdir ederdi. Şimdi ise ne okula gidebilecek ne arkadaşlarıyla oynayabilecek ne de istediği kıyafetleri giyebilecek. Yetkililerden bir an önce bu olaya el atmalarını, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan ot...
        Müzisyenin evine seyyar merdivenle tırmanan şüpheliler, tamire bırakılan ot...
        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı
        Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürülen kadın felç kaldı
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        21 gün önce kendisine düğün yapan eşinin darbedip 6'ncı kattan attığı öne s...
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...
        Adana'da seyyar merdivenle girdikleri evde hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklan...