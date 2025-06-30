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        Adana'da orman yangını (4)

        YANGINDEVAM EDİYORAdana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 22:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:09
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        Adana'da orman yangını (4)
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        YANGINDEVAM EDİYOR

        Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Saat 14.30'da çıkan yangında iki köy evi alevlerin arasında kül oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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