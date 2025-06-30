Adana'da orman yangını (5)

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın tespit ise günün aydınlanması ile belli olacağı bildirildi.

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