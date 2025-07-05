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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (2)

        ADANABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ARAMA YAPILIYORİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:28 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:30
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        Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (2)
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        ADANABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ARAMA YAPILIYOR

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçilen Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket sahiplerinden haksız maddi kazanç sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında evinde ve belediye binasında polis tarafından sabah saatlerinde arama başlatıldı. Büyükşehir Belediye binasının önünde Çevik Kuvvet polisi de sıkı güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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