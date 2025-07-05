Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı (2)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçilen Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket sahiplerinden haksız maddi kazanç sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında evinde ve belediye binasında polis tarafından sabah saatlerinde arama başlatıldı. Büyükşehir Belediye binasının önünde Çevik Kuvvet polisi de sıkı güvenlik önlemi aldı.

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