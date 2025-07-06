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        Adana'da otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi öldü

        ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:10
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        Adana'da otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi öldü
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        ADANA’nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Pozantı-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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