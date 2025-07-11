Akıma kapılan Türker'in ölümünde ihmali olduğu öne sürülen yöneticilere hapis ve tazminat cezası
ADANA'da havuzdan çıkıp, ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslandıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Türker Çulha'nın (18) ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan site yöneticisi A.
ADANA’da havuzdan çıkıp, ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslandıktan sonra elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Türker Çulha'nın (18) ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan site yöneticisi A.K. ile yönetimde bulunan K.E. ve M.Ş.A.'ya 4 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, Çulha ailesine 2 milyon 751 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Taraflar, kararı istinafa taşıdı.
Olay, 2 Temmuz 2022’de Pınar Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Sitede oturan Türker Çulha, arkadaşları ile birlikte havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra yorulan Çulha, havuzdan çıktıktan sonra ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslandı. Bu sırada Çulha, elektrik akımına kapıldı. Çulha'yı gören site görevlileri, akımı kesip 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Türker Çulha, kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından Çulha'nın cenazesi, 3 Temmuz'da kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Olaydan sonra avukatları ile birlikte 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi ve 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuran Çulha ailesi, site yöneticisi A.K. ve yönetimde bulunan K.E. ile M.Ş.A. hakkında hem ceza hem de tazminat davası açtı. Davanın duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık A.K. "Ben yaz aylarında Akçatekir Yaylası’nda olacağımı beyan etmeme rağmen ‘Başkan yardımcıları var' denilerek zorla yönetici yapıldım. Olay tarihinden önce havuzun bakımını yaptırdığım gibi havuzun etrafında bulunan 4 tane aydınlatma direğinin de bakımını yaptırdım. Hiçbir kusurum yoktur" dedi.
Diğer tutuksuz sanıklar K.E. ile M.Ş.A. ise mahkemede, herhangi bir kusurlarının olmadığını savundu.
TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI
Mahkeme, alınan savunmalar ve yapılan araştırmalar sonrasında, 650 TL değerinde olan kaçak akım rölesinin direkte bulunmadığını, topraklama ölçümlerinin kanunlarda belirtildiği şekilde yaptırılmamış olması sebebiyle yönetici A.K. ve K.E. ile M.Ş.A. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına hükmetti. Cezayı az bulan Çulha ailesi ile cezayı fazla bulan yönetimdekiler, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasında ise mahkeme, site yönetiminin yüzde 100 kusurlu olduğu belirterek aileye 2 milyon 751 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
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