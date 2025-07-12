Silahlı saldırıda vurulmuş kurgusuyla yapılan evlilik teklifi, polis merkezinde sona erdi

ADANA'da Şakir Karakaya (29), kız arkadaşı Nazlı Gümüş'e (26) silahlı saldırıda yaralanmış kurgusuyla sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Çevredekilerin olayı gerçek zannedip, ihbarda bulunması üzerine sevgili çift ve arkadaşları, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı.

Bir sürücü kursunda çalışan Şakir Karakaya, hem iş arkadaşı hem de çocukluktan bu yana sevgilisi olan Nazlı Gümüş'e ilginç evlenme teklif yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırı mizanseni ayarladı. Sevgilisi Nazlı Gümüş ve arkadaşlarıyla buluşmak için merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisine gelen Şakir Karakaya, kurgu gereği otomobilden indiği sırada yanına motosiklet ile yaklaşan kasklı arkadaşı silahla ateş ediyormuş gibi yaparak yere attığı torpilleri patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek üzerine kırmızı gıda boyası döküp, yere uzandı. Bu sırada sevgilisinin vurulduğunu sanıp, Karakaya'nın yanına koşan Nazlı Gümüş, sürpriz evlilik teklifiyle karşılaştı. Genç kadın, sevgilisinin yaptığı bu sürpriz evlilik teklifinde önce korku dolu anlar yaşadı, daha sonra da heyecan ve mutlulukla ‘Evet’ diyerek kabul etti.

GERÇEK SANIP, İHBARDA BULUNULDU Karakaya'nın gerçekten vurulduğunu zanneden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekibini görünce şaşkına dönen Karakaya, Gümüş ve arkadaşları, gerçeğin farklı olduğunu anlatmaya çalışsalar da ifadeleri alınmak üzere Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü. ‘ADRENALİN OLSUN İSTEDİ’ Polis merkezinde işlemlerin ardından gazetecilere olayı anlatan Karakaya, Nazlı Gümüş ile 14 yıllık sevgili olduklarını söyledi. Gümüş'ün çocukluktan bu yana romantik bir evlilik teklifi istemediğini aktaran Karakaya, "Adrenalin olsun, korku olsun istedi. Ben de böyle bir plan düşündüm. Çok güzel oldu, teklife evet aldık. Arkadaşlarımla beraber kavga ediyormuşum, vuruluyormuşum gibi gösterip kendimi yere attım. Silah sesi gibi gelmesini istedik, torpil kullandık. Arabanın arkasında yapıp, yere yattık. Kan için de gıda boyası kullandık. Çevredeki insanlar gerçek sandı. O kadar iyi oynadık ki herhalde gerçek sanıp şikayet ettiler. Polisler de gelip şikayet üzerine bizi karakola götüreceklerini söyledi. İfadeye gelip, çıktık" dedi.