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        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuş toprağa verildi

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde dün serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulan Uzman Çavuş Musa Çal (23), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:15
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        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuş toprağa verildi
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde dün serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulan Uzman Çavuş Musa Çal (23), toprağa verildi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında İmamoğlu ilçesi Otluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde görevli olan ve tayini Hatay’ın Dörtyol ilçesine çıkan Uzman Çavuş Musa Çal, izinli olarak memleketi Otluk Mahallesi'ne geldi. Sıcak havadan bunalan Çal, iddiaya göre serinlemek amacıyla mahallenin yakınlarından geçen Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çal’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekipleri, Musa Çal için ırmakta arama çalışması başlattı. Ekipler bir süre sonra Çal'ın cansız bedenine ulaştı.

        Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Musa Çal'ın cenazesi, boğulduğu yerin yakınlarındaki Otluk Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, ailesi, İlçe Kaymakamı Osman Şahin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Çal, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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