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        Adana merkezli 6 ilde 'torbacı'lara yönelik operasyonda 41 şüpheli adliyede

        ADANAmerkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 41'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:40
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        Adana merkezli 6 ilde 'torbacı'lara yönelik operasyonda 41 şüpheli adliyede
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        ADANAmerkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden 41'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 130 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 130 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 41'inin işlemleri tamamlandı. Daha sonra 6'sı kadın 41 kişi, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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