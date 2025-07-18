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        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu (2)

        'ORTAKAKLI EGEMEN KILMAK ZORUNDAYIZ'Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan seçimin ardından mecliste konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:20
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu (2)
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        'ORTAKAKLI EGEMEN KILMAK ZORUNDAYIZ'

        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yapılan seçimin ardından mecliste konuştu. Geçer, "Umudumuz, şeffaf ve adil bir yargılama sürecinin sonunda Karalar'ın ve tüm belediye başkanlarımızın görevlerine yeniden kavuşacağına inanıyoruz. Hepimiz Zeydan Karalar'ın bu kente kazandırdığı değerlerin ve halkçı belediyecilik anlayışının tanığıyız. Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması, halkımızın mağdur olmaması için meclisimizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız. Bu görevi sürdürdüğümüz sürece Zeydan Karalar’ın bıraktığı yerden halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdürmek için var gücümüzle çalışacağımızı beyan etmek isterim. Şeffaflık, katılımcılık ve adalet ilkesinden sapmayan, meclis üyelerimiz başta olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle birlikte Adana'ya yakışan bir yönetim anlayışını kaldığı yerden sürdüreceğimizi de sürdüreceğimizi de kimsenin kuşkusu olmasın. Zeydan Karalar'ın en kısa sürede aramızdan dönmesini temenni ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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