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        Adana'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa dava

        Adana'da, otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:37
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        Adana'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa dava
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        Adana'da, otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde otomobilde 1 kilo 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 19 Mayıs'ta tutuklanan Y.A. ve İ.B. hakkında cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İ.B. idaresinde ve içerisinde Y.A'nın da bulunduğu otomobilin Osmangazi Mahallesi'nde durdurulduğu, aracın şoför koltuğu altındaki koliye gizlenmiş halde 1 kilo 52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

        Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, İ.B. ve Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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